Na zadnjih devetih tekmah je Wheeler vsakič dosegel vsaj točko (dva gola in 15 podaj) in je z 18 podajami trenutno drugi hokejist po podajah v ligi NHL.

Hokejisti Minnesote so zmagali še devetič v zadnjih 11 tekmah, tokrat je bil pri zmagi 5:1 v gosteh pri Anaheim Ducks najvidnejši Mikael Granlund, ki je poleg dveh golov prispeval še podajo. Domačim hokejistom ni pomagalo niti 38 obramb Johna Gibsona.

V Washingtonu je moštvo Columbus Blue Jackets z 2:1 premagalo Washington Capitals. Vsi trije goli so bili doseženi ob igri z igralcem več, odločilnega je v 46. minuti zadel Anthony Duclair. Vratar Sergej Bobrovski je ob drugi zaporedni zmagi Columbusa zbral 33 obramb.

Chad Johnson je prav tako zbral 33 obramb, njegov St. Loius Blues pa je doma s 4:0 premagal San Jose Sharks. Johnson je osmič v karieri in prvič po 30. novembru 2016 ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Jaden Schwartz in Alexander Steen sta prispevala gol in podajo za četrto zmago na zadnjih petih tekmah.

Toronto Maple Leafs je zmagal še tretjič zapored, tokrat je doma nadigral moštvo New Jersey Devils. V Torontu so ob zmagi s 6:1 gledalci videli šest različnih strelcev na domači strani. Morgan Rielly in Nazem Kadri sta poleg gola prispevala še podajo. Kadri je zadel za 2:0, podajo je prispel Patrick Marleau, ki je tako vknjižil 600 podajo v svoji karieri.

Tekma med Detroit Red Wings in New York Rangers je bila po rednem delu izenačena 2:2, odločilni gol v podaljšku je zadel Dylan Larkin in tako poskrbel, da je zmaga ostala v Detroitu.

Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem bo v noči na nedeljo gostil Calgary Flames.