Predsednik republike Borut Pahor bo predvidoma v ponedeljek v državni zbor poslal predlog za novo ustavno sodnico, kar pomeni, da bi lahko naslednico Jadranke Sovdat poslanci izvolili že na novembrski seji. Kot je znano, se za to mesto potegujeta nekdanja generalna pravobranilka na sodišču EU Verica Trstenjak in predstojnica katedre za kazensko pravo na ljubljanski pravni fakulteti Katja Šugman Stubbs. Ker se slednji obeta za izvolitev potrebna absolutna večina poslanskih glasov, Trstenjakovi pa ne, je mogoče pričakovati, da bo Pahor poslancem predlagal Šugman-Stubbsovo. Z njo je po naših informacijah včeraj tudi opravil pogovor.

Spomnimo, da je Trstenjakovo predsedniku Pahorju predlagala poslanska skupina SDS; naklonjeni so ji še poslanci NSi in SNS. Koalicijske stranke LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS pa so se nato poenotile, da kot kandidatko za ustavno sodnico podpirajo Šugman-Stubbsovo, ki ji je podporo napovedala tudi Levica. Kar pomeni, da si lahko profesorica na ljubljanski pravni fakulteti obeta (vsaj) 52 poslanskih glasov.