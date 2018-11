Iz pisarne so še sporočili, da je suspenz glavnega tožilca posledica preiskave korupcije v nogometu in Mednarodni nogometni zvezi (Fifa), a so obenem poudarili, da nima nobene povezave z nedavnimi razkritji dokumentov Football Leaks, v katerih so dokumentirana srečanja med pisarno tožilstva in Fifinimi uradniki. Za zdaj še ni znano, kakšnih kaznivih dejanj sumijo Thormanna.

To je še drugi incident švicarske pisarne v tednu dni; v ponedeljek so oblasti sprožile preiskavo proti enemu od tožilcev Rinaldu Arnoldu, ki je osebni prijatelj predsednika Fife Giannija Infantina. Dnevnik Tages-Anzeiger je minuli teden poročal, da je Arnold sprejel povabila na različne nogometne dogodke med letošnjim svetovnim prvenstvom v Rusiji, medtem ko je organiziral sestanke med švicarskim državnim pravobranilstvom in Infantinom. Arnold sicer ni bil član ekipe, ki preiskuje Fifo.