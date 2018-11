Čeprav je v boju za naslov prvaka med dirkači že vse odločeno, tega je petič v karieri osvojil Lewis Hamilton, sezona svetovnega prvenstva formule 1 še ni povsem končana. Medijsko nekoliko manj odmeven, a za ekipe toliko več vreden je naslov prvaka med konstruktorji, kajti na osnovi tega se razdeli denar od televizijskih pravic za naslednjo sezono. In zato obe ekipi, ki sta še ostali v boju za lovoriko, Mercedes in Ferrari, iščeta način, kako ugnati tekmeca.

Trenutno ima Mercedes 55 točk prednosti, boj pa bo ogorčen do konca. »Naš cilj je seveda, da osvojimo oba naslova prvaka. Zato je dirka v Sao Paulu za celotno ekipo še kako pomembna. Sicer smo v Mehiki postali prvaki med dirkači, a ta dirka je bila gledano v celoti za nas zelo slaba. In to se nam v Braziliji ne sme ponoviti,« je prepričan vodja ekipe Mercedes Toto Wolff. A njegovo moštvo čaka vse prej kot lahko delo, saj tudi Lewis Hamilton ob vsej svoji svetleči statistiki v Braziliji doslej ni imel veliko sreče. Čeprav je tukaj leta 2008 zapečatil naslov prvaka s petim mestom, je na tej stezi zmagal vsega enkrat, in sicer leta 2016 na dirki v dežju.

Veliko prostora za napake na tej stezi ni, sploh ker vremenoslovci napovedujejo več kot 50-odstotno možnost dežja v soboto in nedeljo. In iz preteklih let vemo, da ko v Braziliji dežuje, dežuje zelo konkretno. Sicer je steza v Interlagosu speljana po zelo močvirnatem terenu, kot pove že samo ime, leži med jezeri, odgovorni pa so tam že leta 1938 zgradili dirkaško stezo, ki je bila po predelavah do leta 1990 z osmimi kilometri dolžine med najdaljšimi na koledarju formule 1. Potem so jo močno skrajšali, a je še vedno zelo zahtevna, predvsem zaradi neravnega asfalta, ki je posledica močvirnatega terena, svoje pa prispeva tudi dejstvo, da dirkači vozijo v nasprotni smeri urnega kazalca, zaradi česar so njihove vratne mišice dodatno obremenjene. »Težko je voziti na tej stezi, velikokrat je bila tako valovita, da zaradi tresljajev nisem niti dobro videl. Eden hujših je zadnji ovinek pred začetkom startno-ciljne ravnine, ki se vleče v nedogled, steza je tam celo malce nagnjena, kot na ovalu, in tam vsi vedno naslonimo glavo na oporo ob kokpitu, da si vsaj malo odpočijemo,« je pred dirko ugotavljal dirkač ekipe Haas Romain Grosjean.

Red Bull je na prejšnji dirki z odliko opravil s tekmeci, v Braziliji pa zato sodijo med favorite, čeprav imajo tudi oni precej skromno statistiko na tem dirkališču. »Steza našemu dirkalniku ne ustreza najbolje, delno tudi zato, ker imamo malce šibkejši motor kot oba glavna tekmeca. A v dežju imamo dobre možnosti, zato bi bil vesel dirke na mokri stezi,« je povedal Max Verstappen. In če jim je v Mehiki šlo dobro od rok na precej visoki nadmorski višini, tudi Sao Paulo ne bi smel biti problem. Dirkališče leži namreč na 800 metrih nadmorske višine in je drugo najvišje ležeče dirkališče v letošnji sezoni. Res pa je tudi, da je Red Bull doslej na tej stezi v vodstvu odpeljal celih – nič krogov.

Poleg same steze in vremena pa je Sao Paulo za ekipe poseben izziv tudi zaradi varnosti. Tiste zunaj dirkališča. Prepogosto se je že dogajalo, da so ulični roparji dobesedno čakali ekipna vozila in okradli člane ekip, tudi kraje v boksih in tiskovnem središču niso nič posebnega, Sao Paulo pa tudi med Brazilci velja za zelo kritično območje. Uličnega kriminala ni malo, med drugim voznike posebni prometni znaki opozarjajo, da ni varno voziti skozi sosesko ponoči. Zato se je policija letos odločila, da bo še okrepila prisotnost okoli dirkališča, ekipe pa že tako in tako na dirkališču in sicer hodijo v običajnih oblačilih in njihova prevozna sredstva niso označena z nalepkami sponzorjev.