Instagram je brez dvoma spremenil koncept podobe. Ne le podobe, temveč sveta, saj se resničnost vse bolj dojema le kot oder popolne objavljive fotografije. Za vsako tematiko veljajo pravila, kako naj bo fotografirana: dekleta z našobljenimi ustnicami, hrana popolnoma stilizirana, otroci najbolj srčkani. Kaj pa vrtovi? Kako so na instagramu fotografirani vrtovi?

Pri fotografiji hrane smo globoko zabredli v tako imenovano pornografijo hrane, da so celo restavracije začele kreirati instagramske krožnike. Pri vrtovih pa to ni tako preprosto. V to, da bi bila fotografija vrta na spletu popolna, je treba vložiti veliko več truda kot v fotografijo hrane. Zato se pri vrtovih na instagramu dogaja prav nasprotno kot pri hrani: podobe vrtov na instagramu običajno kažejo bolj resnično podobo kot podobe vrtov v specializiranih vrtnih revijah. Te sledijo ustaljeni estetiki popolnega glamuroznega vrta, ki je sleherniku tako nedosegljiv kot obleka, ki jo nosi manekenka na pariškem tednu mode. Medtem pa uporabniki na svojih spletnih računih največkrat objavljajo dejansko stanje: malce zapleveljene gredice, ne popolnoma ravne stezice, mačke in pse, ki se motajo med paradižniki, otroke, ki blatni sedijo ob gredicah. O tem, kaj je lep vrt, ne odločajo več uredniki vrtnih revij, temveč sleherniki.

Vrtne instagramske strani so razširjene po vsem svetu. Nekatere med njimi so prav navdihujoče. Denimo vrtičkar na strani @marcelarium_botanik z juga Francije opisuje zeleno življenje svoje terase, ki je v celoti, skupaj s stenami, spremenjena v tropski vrt. Sobne rastline so nasploh izjemno priljubljena tema instagrama. Ključnik #plantsofinstagram ima ta trenutek več kot dva milijona objav. Ključnik #garden pa se lahko pohvali z več kot 40 milijoni podob. Zelo priljubljen je tudi ključnik #plantsmakepeoplehappy, kjer ljudje objavljajo fotografije svojih najljubših rastlin. Največkrat so to sobne rastline, med njimi pa kraljujejo zdaj ponovno zelo modne monstere.