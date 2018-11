Obiskovalci sejma si lahko ogledajo bivalni in delovni prostor v vesoljski postaji Tiangong (Nebeška palača), ki bo opremljena s sočnimi paneli in bo imela še dva modula za znanstvene poskuse.

Na 60-tonski postaji, ki bo krožila okoli Zemlje, bodo stalno nastanjeni trije astronavti, ki bodo opravljali biološke in mikrogravitacijske raziskave. Vesoljski laboratorij bo po pričakovanjih nared leta 2022, njegova življenjska doba pa bo okoli deset let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mednarodna vesoljska postaja (ISS), skupni projekt ZDA, Rusije, Kanade, Evrope in Japonske, ki deluje od leta 1998, se bo upokojila leta 2024. Kitajska bo imela takrat edino vesoljsko postajo, ki bo sicer precej manjša od ISS - ta tehta 400 ton in je velika kot nogometno igrišče.

Kitajska na postajo povabila znanstvenike iz vseh držav

Kitajska je pred meseci sporočila, da bo njen vesoljski laboratorij odprt za vse države, ki bodo želele izvajati znanstvene poskuse v vesolju.

K prijavi projektov so bili vabljeni raziskovalni inštituti, univerze ter javna in zasebna podjetja. Po poročanju kitajskih medijev so prejeli 40 predlogov iz 27 držav in regij.

Evropska vesoljska agencija je že poslala svoje astronavte na urjenje na Kitajsko, da bodo pripravljeni na delo na kitajski vesoljski postaji, ko bo ta enkrat v vesolju.

Kitajska v svoj vesoljski program vlaga milijarde evrov in med drugim za bližnjo prihodnost načrtuje misijo s človeško posadko na Luno.