Kot so pojasnili, je najemnik letališke infrastrukture na mariborskem letališču oddal vlogo za pridobitev državne pomoči v skladu z uredbo o pogojih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena.

Njihova vloga je predvidevala državno pomoč v skupni vrednosti 3,2 milijona evrov, od tega 1,8 milijona v letošnjem letu, 1,3 milijona evrov prihodnje leto in skoraj 115.000 evrov v letu 2020. Kot razlog za vlogo so navedli, da je družba ustvarila negativen poslovni izid v letu 2016 in 2017 ter da izgubo načrtuje tudi v letih 2018, 2019 in 2020.

Ministrstvo za infrastrukturo je njihovo prošnjo zavrnilo, ker predlagatelj ni izpolnjeval pogojev za pridobitev državne pomoči, ki jih določa uredba, so dodali na ministrstvu, kjer še vedno čakajo na plačilo najemnine za september in oktober, medtem ko je Aerodrom Maribor oziroma njegovi kitajski lastniki dotlej redno izpolnjeval obveznosti iz najemne pogodbe.