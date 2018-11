Nizozemski preiskovalci niso ugotovili nobenega kaznivega dejanja pri okoliščinah, ki so pripeljale do samomora visokega častnika hrvaške vojske in Hrvaškega obrambnega sveta (HVO) generala Praljka. Kot so pojasnili na spletni strani tožilstva, niso ugotovili, na kakšen način in kdaj je Praljak pridobil strup. Pregledali so tudi posnetke nadzornih kamer, na katerih ni bilo videti, da bi Praljku kdo posredoval strup niti da je imel pokojni general stekleničko, iz katere je spil strup.

Poudarili so, da na Nizozemskem posedovanje kalijevega cianida ni kaznivo dejanje in da gre za suho snov, ki jo je Praljak lahko hranil dlje časa. Ocenjujejo, da je Praljak načrtoval samomor v primeru pravnomočne sodbe, s katero bi bil spoznan za krivega. Do podobnih ugotovitev je prišla tudi interna preiskava, ki so jo decembra lani končali na Mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanjega Jugoslavije, preden so po 24 letih delovanja zaprli svoja vrata.

Praljak je po izreku pravnomočne sodbe na 20 let zapora v sodni dvorani 29. novembra lani zavpil, da ni vojni zločinec in da ne priznava sodbe. Nato je iz temno rjave stekleničke spil kalijev cianid, v bolnišnici v Haagu pa kasneje umrl. Praljkova hrvaška odvetnica je ocenila, da je njen klient naredil samomor, ker ne bi mogel živeti z obsodbo za vojne zločine.