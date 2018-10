Kritika: Odličen glasbenik, drugorazredna glasba

Pogosto jadikujem o historicistično ukrojenih sporedih klasične glasbe ali vsaj o njihovi nespremenljivosti, zato bi moral biti ob drugem koncertu Simfonikov RTV Slovenija boljše volje, saj so bila na sporedu dela, ki jih slišimo redkeje. Zdaj pa se postavlja vprašanje, zakaj izbrana dela – v našem primeru Respighijev Botticellijev triptih, Bottesinijev Drugi koncert za kontrabas in Straussova simfonična pesnitev Iz Italije – niso repertoarna stalnica; in odgovor na to vprašanje bi moral hkrati upravičiti njihovo izbiro.