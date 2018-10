Prirediteljem svetovnega prvenstva v gimnastiki v Dohi je v zadnjih dneh nagajalo vreme. Nalivi v puščavi so povzročili obilne poplave, zaradi katerih je bilo precej nevšečnosti. Glavni trener slovenske moške reprezentance Sebastijan Piletič in fizioterapevt Žiga Britovšek sta morala zaradi varnosti zamenjati hotelsko sobo, voda pa je poplavljala tudi ogrevalno dvorano ter povzročala dodatne skrbi.

»Že deset let hodimo na tekme svetovnega pokala v Doho, nazadnje smo bili tu marca letos. To je razlog, da tukajšnje okolje poznamo zelo dobro in se počutimo domače, kolikor se pač lahko pri teh visokih temperaturah,« iz Dohe sporoča Sebastijan Piletič. »Organizatorji se trudijo na vseh področjih. Malo sicer komplicirajo, a se nekako znajdemo,« pravi Piletič.

Razveseljive novice s prizorišča so, da je osamljeni slovenski telovadec Sašo Bertoncelj na glavnem treningu izvedel zelo dobro sestavo na konju z ročaji. »Sašova forma je še naprej na visoki ravni. Sestave izvaja tekoče, tako da za zdaj nimava težav,« odgovarja Piletič. Kvalifikacije v moški konkurenci se bodo začele jutri, edini slovenski predstavnik pa bo nastopil v petek popoldne po slovenskem času. Uradni rezultati kvalifikacij bodo znani v petek zvečer, ko svojo nalogo opravi zadnja skupina. V primeru, da se bo Bertoncelj na svojem paradnem orodju uvrstil med najboljšo osmerico, ga bo finalni nastop čakal konec prihodnjega tedna.

Slovenska reprezentanca v ženski gimnastiki je na prizorišče prispela v ponedeljek. Kvalifikacije bo imela v soboto in nedeljo. Glede na to, da v slovenski reprezentanci ne pričakujejo finalnih uvrstitev, imajo rezerviran povratni let že nekaj ur po koncu tekmovanja. Kljub temu ima glavni ženski trener Andrej Mavrič visoka pričakovanja, saj si želi, da bi se ekipa uvrstila do 24. mesta, s čimer bi si prihodnje leto zagotovila nastop na predolimpijskem turnirju. Za Slovenijo bodo v Katarju nastopile Teja Belak, Tjaša Kysselef, Adela Šajn in Lucija Hribar.

Na prizorišču svetovnega prvenstva je prisoten tudi nekdanji svetovni in evropski prvak na drogu Aljaž Pegan. Bivši slovenski telovadec je član tehničnega komiteja za moško gimnastiko pri Mednarodni gimnastični organizaciji (FIG). Pegan je predstavnik telovadcev. V Dohi posluša njihove želje in jih prenaša FIG. Aljaž Pegan nam je povedal, da je bil prisoten že na več sestankih po svetu in ima vse več izkušenj, s katerimi si bo še naprej prizadeval tako pri razvoju gimnastike kot pri izboljšanju pogojev za telovadce. Predvsem na področju zmanjšanja vpliva sodnikov pri dodeljevanju ocen je pri FIG v zadnjem času pestro dogajanje.