Vse do 20. januarja lahko na lastni koži doživite posebno priložnost, kjer se srečajo vsi svetovi - od medicine, znanosti do umetnosti. Razstava Body Worlds Vital, ki bo na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču na ogled vse do 20. januarja, prek plastiniranih originalnih teles in organov prikazuje, kakšne so razlike med zdravim, ogroženim in obolelim telesom oziroma njegovimi organi.

Za plastinacijo telesa 1500 ur dela Telesa oziroma organi so obdelani po posebnem postopku polimerizacije, ki ga je v poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja izumil prof. dr. Gunter von Hagens in ga imenujemo plastinacija. »Postopek je zahteven in dolgotrajen, za plastinacijo telesa je potrebnih približno 1500 ur dela. Rezultat pa je prav tako izjemen, saj nam omogoča edinstveno, intimno ter dovolj poglobljeno spoznavanje delovanja telesa ter razumevanje kompleksnosti in vrednosti njegovega ustroja,« je ob otvoritvi razstave, ki si jo je po svetu že ogledalo več kot 47 milijonov ljudi v več kot 90 mestih, dr. Angeline Whalley, Eksponati so razstavljeni po sklopih človeški skelet, mišični sistem, živčevje, dihala, srčno-žilni sistem, prebavila, sečila ter razvoj zarodka do novorojenčka. »Namen razstave je obiskovalcem kar najbolj neposredno prikazati, kako življenjski slog vpliva na organe in telo, ter jih usmeriti k ohranjanju zdravega in vitalnega telesa in uma,« je pojasnila Whalleyeva, tudi kuratorka razstave in dodala da so človeška telesa predstavljena v gibanju s poudarkom na zdravem življenjskem slogu.