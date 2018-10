Nagibni vlak Puyuma Express s 366 potniki se je iztiril v mestu Suao v okrožju Yilan na severovzhodu otoka. V nesreči je bilo poškodovanih 187 ljudi.

Strojevodja je pred nesrečo večkrat kontaktiral nadzorni center in prosil za tehnično pomoč zaradi težav z zavornim sistemom, je za medije povedal predstavnik tajvanske agencije za železnice Lai Suei-chin.

Reševalci so šest žrtev nesreče našli v enem izmed vagonov, devet pa so jih našli zunaj. Tri žrtve so umrle po prihodu v bolnišnico. Najmlajša žrtev je štela devet let, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tajvanska predsednica Tsai Ing-wen si je danes ogledala prizorišče najhujše železniške nesreče na otoku od leta 1991. »Čim prej bomo poskušali odkriti vzrok nesreče,« je zagotovila in dodala, da je tragedija zelo prizadela celotno državo. Pozneje je v bolnišnicah obiskala poškodovane.

Vlak je bil na poti v obalno mesto Taitung na vzhodu Tajvana.