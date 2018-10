Na včerajšnjem sojenju dr. Tadeju Strehovcu, obtoženem po 297. členu KZ, ki sankcionira sovražni govor, je pričal računalniški programer Peter Frank, tudi soavtor verske oddaje na Radiu Slovenija Sledovi večnosti. Leta 2014, je povedal, je spletno stran sprogramiral po sistemu CMS oziroma po željah naročnika (dr. Strehovca).

Odobritev urednika ni bila potrebna

Sistem je deloval tako, da je vsak uporabnik strani prejel uporabniško ime, geslo in eno od dveh ravni dostopa. Prva, administratorska, je uporabniku omogočala dostop do vseh funkcij za upravljanje spletne strani, druga pa le dostop do pisanja in spreminjanja besedil. Vsakdo, ki je imel ustrezno geslo, je lahko torej na spletni strani prosto objavljal vsebine v dejanskem času, ne da bi za to potreboval odobritev urednika, je strnil Frank. Spomnimo: Tadej Strehovec je na prvi obravnavi zatrdil, da spornega članka pred objavo ni videl, saj da je spletna stran 24kul.si platforma za različne nevladne organizacije, ne pa medij z odgovornim urednikom.

Toda tako Peter Frank kot sodni izvedenec računalniške stroke dr. Miran Ulbin sta dopustila možnost, da ponudnik spletne aplikacije, podjetje v Švici, še hrani dnevniške datoteke, iz katerih bi lahko razbrali IP-naslove in tako ugotovili, kdo je sporni članek napisal in kdo – in kdaj – je vanj posegal. Kot je poudaril Ulbin, se ljudje vse premalo zavedajo, da je internet nastal v ameriški vojski in da zato za vsakim uporabnikom ostanejo sledi.