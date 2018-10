Volkswagen želi tudi na ta način preprečiti, da bi v tistih delih nemških mest, kjer je koncentracija zdravju škodljivih dušikovih oksidov najvišja, prepovedali uporabo njihovih dizelskih vozil. Zvezno upravno sodišče v Leipzigu je namreč v začetku leta odločilo, da lokalne oblasti lahko prepovedo vožnjo dizelskih vozil v najbolj onesnaženih delih mest z namenom zmanjšati koncentracijo omenjenih plinov v zraku. Za tak ukrep so se že odločili v Hamburgu, Frankfurtu in Stuttgartu, sodišče ga je pred dnevi odredilo tudi v Berlinu.

Nemška vlada, ki želi zmanjšati vpliv te odločitve na avtomobilsko industrijo, je v začetku meseca predstavila načrt za zmanjšanje izpustov dizelskih vozil. Ta je med okoljevarstveniki sicer naletel na kritike, da je premalo ambiciozen, predvideva pa vrsto ukrepov za pomoč lokalnim oblastem pri spopadanju s tem izzivom.

Eden od teh je tudi finančna spodbuda za menjavo starega dizelskega vozila. BMW, Daimler in Volkswagen naj bi za nakup novejšega vozila s čistejšim motorjem tako ponudili med 4000 in 8000 evrov. Za tiste, ki menjave ne želijo ali si je ne morejo privoščiti, načrt predvideva možnost namestitve učinkovitejšega izpušnega sistema na obstoječih vozilih, čemur pa avtomobilska industrija po poročanju nemške tiskovne dpa ni naklonjena.

Zdaj želi iti Volkswagen kot največji med nemškimi avtomobilskimi velikani še korak dlje. Načrtuje akcijo staro za novo za lastnike vozil z motorji standarda Euro 1 do Euro 4. Ti naj bi za to dobili finančno spodbudo v višini do 10.000 evrov za modele z močnejšim motorjem pri nakupu novega, okolju prijaznejšega vozila. Poleg tega načrtuje še dodatno ugodno financiranje za menjavo vozil z motorji standarda Euro 4 in Euro 5.