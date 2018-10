Odtlej je matično podjetje, ki je zgolj v zadnjem letu doseglo 48,5-odstotno rast in 28,7 milijona evrov prihodkov, zraslo v mednarodno skupino s hčerinskimi podjetji na Hrvaškem, v Srbiji in na Nizozemskem ter s predstavništvi v Dubaju, Moskvi, Kanadi, Italiji in BiH. Do konca leta bo odprta nova podružnica v Nemčiji, prihodnje leto v Londonu, z ameriškim in kanadskim partnerjem pa se pripravljajo še na odprtje podružnice na Floridi.

»Ne oblikujemo luči, pač pa svetlobo,« pravi Marino Furlan, ki velja za vizionarja podjetja, a priznava, da je bilo za uspeh ključno izvrstno sodelovanje obeh zakoncev in ustanoviteljev podjetja. »Jaz sem tisti, ki rine vse skupaj naprej, vizionar in operativec. Žena je tista, ki nas včasih malce ustavi, kar je dobro, saj moraš imeti nekoga, ki te včasih prisili, da še enkrat razmisliš. Včasih je ona tista, ki ima boljše zamisli in poglede, včasih sem to jaz ali otroci. Nato izberemo najboljše. Očitno to znamo.« Marjeta Furlan ob tem brž poudari tudi pomen preostalih sodelavcev: »Vse, kar Intra Lighting danes je, so ustvarili tudi sodelavci, zaposleni v podjetjih in predstavništvih skupine.« Za sodelavce razen z dobrimi plačami skrbijo še z možnostjo redne rekreacije (pred leti so zgradili tudi športno-zabaviščni center MagmaX).

V podjetju je poleg vseh članov družine – sin je prevzel vodenje razvoja, hči vodi vse projekte v komerciali – zgolj v Sloveniji zaposlenih 165 ljudi, v vsej skupini pa 350. Intra Lighting se je iz nekdanje dnevne sobe s prodajo svojih več kot 50.000 različnih izdelkov razširil v več kot 60 držav in na svetovni ravni postal ena vodilnih blagovnih znamk za arhitekturne svetlobne rešitve s pametno razsvetljavo in LED-tehnologijo. Njihova svetila razsvetljujejo pisarne Facebooka, Microsofta in Ferrarija, trgovine Armanija, Calvina Kleina in Adidasa, pri nas pa si jih je med drugim mogoče ogledati v Cankarjevem domu, Kristalni palači ali stožiški dvorani.

Dizajn, popolnost detajlov, modularnost

Kot svoji glavni konkurenčni prednosti izpostavljajo dizajn in zanesljivost izdelkov, za katere zagotavljajo kar sedemletno garancijo. Njihovo vabljivost pripisujejo tudi popolnosti detajlov, modularnosti in preprostosti montaže. »Skrivnost uspeha gre iskati v smehu, enostavnosti in logičnosti,« še dodaja Marino Furlan. Pri svetlobnih rešitvah poleg potreb ljudi in arhitekture zelo upoštevajo skrb za okolje. Tudi zato je njihov moto: »Osvetljuj samo, ko je potrebno, kjer je potrebno in kolikor je potrebno.« Njihovi svetilni sistemi se v pisarniških prostorih prilagajajo tudi uri dneva in tako skrbijo za najprimernejšo osvetlitev. Radi poudarijo, da prava osvetlitev pomembno pripomore k produktivnosti in natančnosti ter ustvarja okolje, v katero se radi vračamo. Tudi v letih krize so ves čas vsaj desetino prihodkov vlagali v razvoj novih produktov, nove trge in tehnologijo.

Oktobra prihodnje leto bodo 30-letnico delovanja proslavili z odprtjem centra svetlobnih doživetij (Light experience centra), ki bo postal demo in učni center grupacije. Obiskovalci si bodo tam lahko ogledali muzej svetlobe, doživeli svetlobo v dvorani vseh čutil in uživali v virtualnem 3D-prikazu svetlobnih rešitev v arhitekturi. Novi center bo še povečal zaupanje vlagateljev in arhitektov ter omogočal izobraževanje.