Psi Lyra, Lu in Lom so bili poleženi 24. junija letos, izhodiščna cena zanje pa je 600 evrov. Prav toliko policija pričakuje za Kali, ki je bila poležena devet dni prej, in za Dallasa, ki je 11. julija dopolnil pet let. Pes Hilton je bil poležen 25. maja lani, izhodiščna cena zanj pa je 1000 evrov. Vsi našteti so pasme nemški ovčar.

Službeni pes Lux, pasme belgijski ovčar, je bil poležen 17. maja 2007. Izhodiščna cena zanj je 50 evrov, potrebuje pa izkušenega vodnika, saj je ob morebitni neodločnosti in negotovosti njegovega vodnika lahko nepredvidljiv, so zapisali na ministrstvu.

Policija bo upoštevala ponudbe, ki bodo na ministrstvo prispele do 7. novembra do 12 ure. Podrobnejše informacije o vsebini ponudb so na voljo na spletni strani notranjega ministrstva. Morajo pa ponudniki obvezno priložiti vprašalnik za presojo kandidata in podpisano izjavo, da bodo s psom ravnali v skladu z zakonom o zaščiti živali.