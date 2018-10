Nasilni rop v vasi Barizoni nad Ankaranom, zaradi posledic katerega so morali obe ženski odpeljati v bolnišnico, je lani močno odmeval, policija pa je kmalu prišla na sled trojici moških z območja Novega mesta oz. Kočevja.

Na Okrožnem sodišču v Kopru so za Delo zdaj potrdili, da je pritožbeno sodišče potrdilo zaporno kazen Hudorovcu. Kljub temu se bo s primerom ukvarjalo tudi vrhovno sodišče, saj je, sodeč po pojasnilih okrožnega sodišča, v tej zadevi vložena tudi zahteva za varstvo zakonitosti. Te pa ni vložilo tožilstvo, čeprav je v sklepnih besedah za obtoženca predlagalo še za skoraj leto dni strožjo zaporno kazen, še navaja časnik.

Izdala ga je kri na oblekah

Kot še spominja Delo, sta drugi ropar Marjan Brajdič in »stražar« Slaviša Mrkonjić krivdo pred tem že priznala. Prvega so zaradi ropa in dveh povzročitev hude telesne poškodbe obsodili na pet let zapora, Mrkonjića pa zaradi pomoči pri ropu na leto in sedem mesecev.

Le Hudorovac očitkov na svoj račun ni priznal, čeprav se je strinjal, da je bil kritičnega večera v hiši žrtve. Tja naj bi šel z Brajdičem, ki mu je menda rekel, da gresta po »neko mašino«. V hiši naj sam ne bi videl ali slišal ničesar, kaj šele, da bi koga pretepal. Med drugim so ga izdajale sledi krvi obeh oškodovank, ki jih je imel na svojih oblačilih, še navaja časnik.

Obe žrtvi so napotili na civilno pravdo, a postopka po navedbah Dela ne bo, saj je lastnica hiše umrla še pred koncem prvostopenjskega kazenskega sojenja.