Tomi Janežič, gledališki režiser: Vsake predstave ni mogoče strpati v isti časovni format

Režiser Tomi Janežič si je na prelomu tisočletja ustvaril skorajda kultni status, zlasti s predstavami, kot sta bili Utva in Tri sestre v Slovenskem mladinskem gledališču, ter različnimi projekti v svojem Studiu za raziskavo umetnosti igre. Toda od takrat je na naših odrih delal le poredko – režiral je predvsem v hrvaških in srbskih gledališčih, od Reke do Beograda in Novega Sada, kjer je postavil več odmevnih predstav, kot so bile Kralj Lear (2005) in še nekatere v Ateljeju 212 ali zdaj že slavni Galeb (2012) v Srbskem narodnem gledališču; nazadnje je delal v Rusiji in na Norveškem.