Ljubljančani so bili po desetdnevnem odmoru lačni hokeja. Že od samega začetka so pritisnili na vrata gostov, ki jih je reševal odlični vratar Thomas Stroj. Da pa vendarle ni stroj v pravem pomenu besede, je avstrijski vratar dokazal v sedmi minuti, ko ga je po protinapadu premagal Žan Jezovšek. Veselje domačih pa ni bilo dolgo, saj so gostje izkoristili veliko napako domače obrambe, ki jo je kaznoval Finec Aleksi Jaervinen.

Domači vratar Žan Us dotlej ni imel prav nikakršnega dela, isto velja za obdobje do konca prve tretjine, v katerem pa se nekajkrat čudežno izkazal Stroj, ki je bil najbolj zaslužen, da se je tretjina končala brez zmagovalca.

Na začetku drugega dela so bili Avstrijci pogumnejši, a so bili za to hitro kaznovani. Gregor Koblar je v 25. minuti drugi gol za Olimpijo, ob koncu tretjine pa je svoj drugi gol na tekmi dosegel še Jezovšek.

Premoč zeleno-belih se je nadaljevala tudi v zadnjem delu, ko sta v polno zadela še David Planko z igralcem več na ledu, in Janez Orehek, ki je kaznoval poigravanje gostujočega igralca pred vrati svojega vratarja.

Razmerje strelov je bilo 49:14, Ljubljančani so bili premočni v napadu, so pa v obrambi naredili kar nekaj velikih napak, kar lahko skrbi trenerja Jureta Vnuka.

Naslednjo tekmo bo Olimpija v sredo, ko bo gostovala v Celovcu pri drugi ekipi KAC-a.