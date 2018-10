Tako je nastala ekipa, ki se je za šalo poimenovala FC Mame. A prvi trener je obupal že po prvem treningu in takrat se jim je pridružil Borut Kolarič, ki jih trenira še danes. Ker v ekipi v nekem trenutku niso več prevladovale mame, je bilo treba spremeniti ime. Neki večer po treningu so FC Mame postale FC Borke, ker se borijo, po drugi strani pa naj bi bilo ime povezano z imenom trenerja.

»Od prvotnih mamic danes treninge obiskuje le še ena, kapetanka Ardijana Bratkovič, ki je srce ekipe. Brez nje bi v kakšnem trenutku tudi že obupali. Veste, dekleta sama so spisala deset zapovedi, tako imenovanih zlatih pravil ekipe, ki se jih pač ne krši. In med njimi je tudi zapoved, ki govori o tem, da je status kapetanke trajen in dosmrtni. Mislim, da dodatno pojasnilo, koliko nam pomeni, ni potrebno,« je zadovoljen Borut Kolarič.

Ekipi se stalno pridružujejo nove, večinoma mlajše. Povprečna starost se vsako sezono sicer znižuje, a so članice še vedno nekje nad trideset. V ekipi imajo tudi nekaj tujih igralk. Arhitektka Carina prihaja iz sosednje Avstrije, učiteljica Katie iz Irske, za njih sta igrali tudi Američanka Makenna in Švicarka Marina. Nekaj jih je že v preteklosti igralo nogomet po različnih klubih. In nastala je pisana nogometna druščina, ki je tako na igrišču kot zunaj njega pravi magnet za publiko.

»Treninge imamo enkrat do dvakrat na teden skozi vse leto, ob koncih tedna pa tekme. Koncentracija dogajanja je predvsem v jeseni in na pomlad, ko poteka liga. Poleti in pozimi pa, da ni preveč dolgčas, organiziramo kakšne prijateljske tekme ali turnirje,« je povedal trener Borut Kolarič. Že četrto leto Borke sodelujejo v rekreativni ženski ligi, ki se ji vsako leto priključi kakšna nova ekipa. Letos jih je že 12.

»Nekaj časa se je govorilo, da naj bi naša liga prešla pod okrilje NZS in postala druga ženska nogometna liga, a čas očitno še ni dozorel. Veste, tekmovalnost vseeno prinese neko drugo vrsto motivacije, pozitivno nervozo, naboj. Vse to ekipo še bolj zbliža in združi in prva tekmovalna sezona je res pomenila ogromno spremembo za ekipo,« pravi Kolarič.

Ko so leta 2014 Borke debitirale v rekreativni ženski nogometni ligi, so se povzpele tik pod vrh lestvice. Lani se jim je posrečil super zaključek sezone, ko so zmagale pokalno tekmovanje. V lanskem letu so v Grosupljem organizirali zaključek rekreativne ženske nogometne lige, in to na najvišjem nivoju. Več kot 100 dekletom je spoštovanje izkazal sam predsednik Nogometne zveze Slovenije gospod Radenko Mijatović in dogodek odprl s prvim sodniškim žvižgom. NZS je nogometašice obdarila z majicami in drugimi drobnimi darili ter za nagrado prispevala podpisan reprezentančni dres Boštjana Cesarja.

»Velikokrat je čutiti celo določeno mero obžalovanja, da so se nekatere tako pozno v svojem življenju lotile nogometa. Zelo pomembno je seveda, da ob vsem tem tudi uživajo in se zabavajo,« pravi grosupeljski trener.