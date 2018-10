Od danes naprej bodo zdravniki sicer še vedno upravičeni do 30 receptov letno za osebno rabo, vendar bodo ti neobnovljivi. Na novo je določen tudi statusni pogoj zdravnika, ki je vezan na opravljanje zdravstvenih storitev javne zdravstvene službe in na opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi s ključnimi institucijami v zdravstvenem sistemu ali z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kjer zdravniki opravljajo delo s področja medicinskega izvedenstva. Brez te pravice so tako ostali zdravniki brez licence in specializanti.

Po srečanju predstavnikov Mladih zdravnikov, Zdravniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) so se ti strinjali, da je treba predpisovanje takih receptov omogočiti tudi specializantom in zdravnikom, vključenim v javno mrežo. V zbornici so se obvezali, da bodo pripravili predlog spremembe spornega člena pravil in se nato ponovno sestali z vodstvom ZZZS. Zavod pa bo po dogovoru z zbornico specializantom in tistim, ki so v sekundariatu že opravili strokovni izpit, omogočili uporabo osebnih receptov, če bodo v registru zdravstvenih delavcev zavoda imeli zanesljive podatke, kdo je do njih upravičen.