Med 92 odstotki zaposlenih in samozaposlenih, ki so v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem vsaj enkrat uporabili internet, jih skoraj tri četrtine pri svojem delu uporablja različne tipe računalnikov ali računalniško podprto opremo in stroje.

Sedem od desetih uporablja namizne, prenosne ali tablične računalnike ali naprednejše funkcije pametnega telefona, 27 odstotkov pa računalniško podprto opremo, stroje, ki se uporabljajo v proizvodnji, transportu ali pri izvajanju drugih storitev.

Nekoliko drugačna je slika v podjetjih z vsaj deset zaposlenimi, saj je v teh podjetjih delež tistih, ki uporabljajo računalnike, pri 59 odstotkih, delež tistih, ki uporabljajo računalnike, povezane z internetom, pa pri 53 odstotkih.

Pogled v podatke, za kaj zaposleni in samozaposleni uporabljajo računalnike, kaže, da jih najpogosteje uporabljajo za izmenjavo elektronsko pošto ali vnašanje podatkov v podatkovne baze (85 odstotkov), za ustvarjanje ali urejanje elektronskih dokumentov (72 odstotkov). Polovica uporablja namensko programsko opremo, medtem ko ostale skupine dosegajo manj kot 50 odstotkov.

Več kot tretjina zaposlenih (37 odstotkov) je v 12 mesecih pred anketiranjem izkoristila še eno lastnost, ki jo omogoča razvoj digitalnih tehnologij, in sicer delo od doma. 14 odstotkov jih je delalo od doma vsak dan ali skoraj vsak dan, 12 odstotkov vsaj enkrat na teden in enajst manj kot enkrat na teden. Skoraj vsi, ki so delo odpravljali od doma, so pri tem uporabljali internet.