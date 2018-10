Supernova bo prevzela trgovske centre Ajdovščina, Celje, Jesenice, Koper I, Kranj Primskovo, Kranj Savski otok, Ljubljana Šiška, Postojna, Novo mesto in Slovenj Gradec. S pogodbo si je Mercator zagotovil najemno pogodbo za dobo 15 let z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe za nadaljnjih 15 let pod enakimi pogoji.

Kot so navedli, je Mercator v pogajanjih s Supernovo zasledoval cilja višino prodajne cene in višino najemnine. Novi lastnik trgovskih centrov se je s pogodbo tudi zavezal, da bo vlagal v obnovo centrov. Po izvedeni prodaji dela nepremičnin bo Mercator v Sloveniji še vedno 81-odstotni lastnik nepremičnin za izvajanje osnovne dejavnosti, so dodali.

Lastnik skupine Supernova Frank Albert pa je poudaril, da sporazum temelji na pošteni vrednosti in prispeva k dolgoročnemu sodelovanju. »Dogovor bo zagotovil vodilno mesto na slovenskem trgu tako Supernovi kot Mercatorju, saj Supernova širi svoj portfelj priznanih nakupovalnih središč v slovenskih večjih mestih, medtem ko se Mercator osredotoča na svojo osnovno dejavnost trgovca,« je dodal.