Višje sodišče je zvišalo kazen Stefanu Cakiću zaradi uboja 44-letnega igralca Gašperja Tiča z osem let in pol na deset let zapora, so sporočili z ljubljanskega tožilstva. »Razsodilo je, da se pritožbi tožilke delno ugodi in se izpodbijana sodba v odločbi o kazenski sankciji spremeni tako, da se mu izrečena kazen zviša na deset let zapora. V ostalem je pritožbo tožilke zavrnilo kot neutemeljeno in v nespremenjenih delih potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Pritožbo zagovornika je v celoti zavrnilo,« je sporočila vodja ljubljanskega tožilstva <