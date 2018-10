Cena 95-oktanskega bencina je bila nazadnje na tej ravni junija 2015, ko je bilo treba za liter odšteti 1,372 evra, nad ceno, ki bo veljala od polnoči, pa novembra 2014, ko je liter stal 1,403 evra.

Za dizelsko gorivo je bilo treba več kot 1,354 evra nazadnje odšteti oktobra 2014, ko je liter stal 1,359 evra.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.