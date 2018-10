Pred skoraj natanko letom dni je kalifornijski Gopro predstavil modele kamer serije hero 6. Ti so bili sicer solidno sprejeti, vendar na trgu akcijskih kamer v zadnjih letih vlada huda konkurenca. Ponudnikov je ogromno, sploh cenejših s Kitajske, poleg vsega pa uporabniki po tovrstnih trpežnih kamerah vse redkeje posegajo, saj imajo zmogljive kamere že na svojih mobilnih telefonih.

Gopro se je za letos moral spomniti nečesa boljšega, izvirnejšega. Za najbolj premijski model, hero 7 black, so dodali funkcijo »hypersmooth«. Govorimo, po posnetkih sodeč, o izjemno učinkoviti stabilizaciji videa. Celo tako dobri, da lahko uporabniki odslej pozabijo na dodatne naprave za stabilizacijo, ki se jih sicer splošno priporoča za zajemanje najboljših posnetkov. Najbolje pri vsem pa je, da omenjena stabilizacija ne odžira energije bateriji.

Novost je tudi funkcija »timewarp«. Ta omogoča zajemanje stabiliziranih fotografij v časovnem sosledju (timelapsov), ki so, ponovno, glede na posnetke videti zelo dobro. Izpopolnili so tudi način za zajemanje posameznih fotografij. Kamera zdaj sama prilagaja določene nastavitve, kot so denimo dinamični razpon, prepoznavanje obrazov in redukcija šuma. Hero 7 black v primerjavi s prejšnjo serijo ohranja senzor CMOS z ločljivostjo 12 megapikslov in lečo, ki zajema v ekvivalentnem razponu goriščnice 16 milimetrov. Počasne posnetke lahko zajema s hitrostjo 240 sličic na sekundo v polni ločljivosti.

Gopro 7 black je tudi prva kamera podjetja, ki omogoča predvajanje videa v živo, seveda v povezavi z mobilnim telefonom. Novost bo sicer omejena na ločljivost videa 720p. Serija hero 7 vključuje še kameri white in silver, ki pa sta cenejši in ne premoreta zgoraj omenjenih novih funkcionalnosti.

Zadnje serije teh kamer so že uvedle nov pristop, da so torej že v osnovi dodobra zaščitene pred zunanjimi vplivi in ne potrebujejo dodatnega varnostnega ohišja. S tako kamero se lahko potopimo do deset metrov pod vodo, če pa kamero vstavimo v ohišje, se ta globina lahko potroji.

Pri celotni seriji si lahko po novem obetamo izboljšano zajemanje zvoka, kar so dosegli z novo membrano. Na zadnji strani kamere je še vedno dvopalčni zaslon, prek katerega lahko dostopamo do menija kamere, ki je po novem veliko bolj intuitiven in podoben rokovanju z mobilnim telefonom.

Celotno kampanjo novih kamer pa spremlja tudi izziv, vreden milijon ameriških dolarjev. Podjetje poziva uporabnike, naj z novimi kamerami posnamejo karseda dobre videe. Najboljšemu obljubljajo zajeten kup denarja.