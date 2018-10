V zadnjem obdobju ne moremo mimo spreminjajočega se okolja, ki ga prinašajo nove tehnološke inovacije, ki spreminjajo poslovno okolje podjetja, čemur rečemo doba digitalizacije. Podjetja, ki so to že veliko prej zaznala, so v samem svetovnem vrhu tako po rasti prihodkov, dobička kot cene delnice. Govorimo o tehnoloških velikanih, kot so Apple, Amazon, Facebook, Google, Samsung in še mnogi drugi. Res je, da velik odstotek tehnoloških podjetij prihaja iz ZDA, vendar pa ima najvišjo rast deleža teh podjetij v zadnjih desetih letih Kitajska, ki ji poznavalci tudi v prihodnje napovedujejo svetlo prihodnost.

V prihodnjem pričakujem, da se bo nadaljevala era tehnoloških podjetij, zato velja pri izboru delnic premišljeno staviti na podjetja iz te panoge.