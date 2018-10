V košarkarski ligi ABA so moštva odigrala tekme prvega kroga že 18. sezone, v kateri ima Slovenija znova dva predstavnika – Olimpijo in Krko. Poleg ljubljanskega in novomeškega kolektiva deželo na sončni strani Alp zastopajo še Aleksej Nikolić (Partizan), Domen Lorbek (Igokea), Matic Rebec (FMP) in naturalizirani Alen Omić (Budućnost). Ob Zoranu Martiću in Simonu Petrovu slovenski trener sedi še na klopi Zadra, in sicer Aleš Pipan, ob omenjeni trojici pa v jadranskem tekmovanju delujeta še dva, ki sta tako ali drugače povezano z naša košarko – Aleksandar Džikić in Nenad Trajković.

Povezujeta ju Partizan in Krka

Večji pečat je v slovenski košarki zagotovo pustil Aleksandar Džikić, ki je kot precej nepoznani trener ob posredovanju skavtov iz lige NBA Lojzeta Milosavljeviča in Ivice Dukana 6. januarja 2008 dobil priložnost pri tedaj še evroligaški Olimpiji. Pred prihodom v Ljubljano je nekaj več kot dve leti deloval kot pomočnik trenerja in skavt v NBA pri Minnesoti, še pred tem pa bil več sezon pomočnik pri Partizanu. V poletnih ligah onkraj Atlantika je poleg Minnesote sodeloval tudi s San Antoniom in Seattlom. Na klopi zmajev Džikić ni zdržal celo leto, saj je zaradi slabih rezultatov v ligi ABA in evroligi kljub osvojenemu prvenstvu, pokalu in superpokalu moral 5. decembra 2008 oditi. Nov izziv je našel v Krki, pri kateri se je uveljavil kot eden najboljših trenerjev na območju nekdanje skupne države. Z Novomeščani je osvojil Fibin evropski izziv, bil trikrat državni in dvakrat pokalni prvak ter jih leta 2011 popeljal do zaključnega turnirja lige ABA. Največji uspeh v karieri mu je uspel lani, ko je z Budućnostjo prekinil triletno vladavino Crvene zvezde in bo s črnogorskim klubom tako zaigral v evroligi.

Potem ko se je Džikić po uspešnih prvih dveh letih pri Krki pred sezono 2011/12 preselil k litovskemu Lietovusu Rytasu, ga je na klopi Novomeščanov zamenjal sonarodnjak Nenad Trajković, danes trener Igokee. V Beogradu rojeni Trajković je pred tem deloval v ligi NBA, kjer je kot pomočnik trenerja pri Phoenix Suns takrat sodeloval tudi z Goranom Dragićem. Sezono z dolenjskim moštvom je začel odlično, saj je v superpokalnem obračunu ugnal Olimpijo, nato pa so se rezultati poslabšali, zaradi česar je po nekaj več kot treh mesecih dobil nogo.

Zanimivo je, da danes 57-letnega Trajkovića in 47-letnega Džikića ne povezuje le delovanje pri Krki. Dvakrat sta bila namreč sodelavca tudi pri Partizanu. Sprva med letoma 1991 in 1994, ko je bil prvi pomočnik glavnega trenerja, drugi pa trener v mlajših kategorijah in pozneje drugi pomočnik članskega moštva, drugič pa med letoma 1999 in 2001, ko je bil Trajković glavni trener Beograjčanov in je za pomočnika izbral ravno Džikića. »Nenad Trajković, hvala za vse, kar si storil zame leta 1993 in 1999 in s tem spremenil moje življenje na precej bolje,« se je Aleksandar Džikić pred dnevi Trajkoviću javno zahvalil pred obračunom superpokala lige ABA.