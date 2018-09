Celoten konec tedna je bil Mercedes, po pričakovanjih, prva sila na stezi v olimpijskem parku v Sočiju, a na majhno presenečenje je bil Bottas tisti, ki je krojil sam vrh, medtem ko se je Hamilton moral zadovoljiti z drugim startnim mestom. Na dirki je sprva kazalo, da bo Finec lahko ponovil lanski uspeh in zmagal, a je bil Britanec vseeno dovolj blizu, da so srebrni »vklopili« moštvene ukaze in naročili Bottasu, da ga spusti predse in mu omogoči zmago. »Izvlekli smo največ iz te dirke, več ni bilo možno. Prvo in drugo mesto je odličen rezultat, povečal sem prednost pred Vettlom, a za to se moram v prvi vrsti zahvaliti Bottasu. Bil je dovolj hiter za zmago, a stvari so se razpletle drugače. Ni mi lahko, to ni način, kako želim zmagati, vendar moramo misliti na vsako točko v boju s Ferrarijem. Boj z Vettlom ni bil enostaven, skoraj sva trčila, a sem potem vedel, da moram čim prej mimo njega, če želim priti v cilj s pametno razliko v točkah. Na srečo mi je to uspelo,« je po dirki povedal Lewis Hamilton, ki pa je že na zmagovalnem odru želel pokal za zmagovalca podariti Valtteriju Bottasu, ta pa ga je, pametno, ker to ni v skladu s protokolom, zavrnil.

Bottas ve, da mora misliti na ekipo S tem bi lahko rekli, da je zmagal Mercedesov dirkač, ki ni bil najhitrejši na stezi, a boj za naslov prvaka ima absolutno prednost, česar se je po dirki zavedal tudi malce kislo nasmejani Valtteri Bottas: »Pred dirko preigramo določene scenarije in vedel sem, da lahko pride do trenutka, ko bom moral predati zmago. Vseeno ni najlažje, ker sem bil dovolj hiter za zmago, a moram misliti tudi na korist ekipe. Vsi se trudimo, da premagamo tekmece, in take stvari so del tega športa.« Ferrari pa je bil s tretjim mestom Sebastiana Vettla in četrtim Kimija Räikkönena le delno zadovoljen. Bili so sicer bliže srebrnim, kot je bilo pričakovati, a še vedno zelo daleč od zmage. »Enostavno nismo imeli pravega odgovora na Mercedesovo hitrost. Skoraj smo jih presenetili po postankih v boksih, a en napad mi je še uspelo odbiti, drugega pa ne več, ker nisem niti dobro videl, kje na stezi je Hamilton. V nadaljevanju sem lahko sledil obema voznikoma Mercedesa, a na prehitevanje tudi pomisliti nisem mogel. Več žal na tej dirki nismo mogli narediti,« je še povedal Sebastian Vettel in takoj napovedal, da zanj seveda sezone še ni konec in da bodo na naslednjih dirkah morali biti očitno bolj agresivni. Nekaj, kar smo dejansko pričakovali že na dirki v Rusiji.

Junak dirke Verstappen Junak dirke je bil vsekakor Max Verstappen (Red Bull), ki je dirko končal kot peti, čeprav jo je začel kot devetnajsti, saj so mu morali zamenjati velik del pogonskega sklopa. Nizozemec je v začetnem delu dirke prehiteval kot za stavo in odlično vozil tudi z bolj obrabljenimi pnevmatikami, da bi na obvezen postanek v boksih zavil le približno deset krogov pred koncem. A s tem je uresničil napoved, da »rdeči biki« dirko lahko končajo kot peti in šesti. Naslednja dirka bo na sporedu že prihodnjo nedeljo na legendarni stezi v Suzuki na Japonskem, ki predstavlja svojevrsten izziv dirkačem, saj spada v neko »staro šolo« formule 1, kar pomeni, da je zanimiva, a tudi nevarna.

Soči v številkah VN Rusije: 1. Hamilton (VB) 1,27:25,181 (povp. hitrost: 213,617 km/h), 2. Bottas (Fin, oba Mercedes) +2,545, 3. Vettel (Nem) +7,487, 4. Räikkönen (Fin, oba Ferrari) +16,543, 5. Verstappen (Niz) +31,016, 6. Ricciardo (Avstral, oba Red Bull) +1:20,451, 7. Leclerc (Mon, Sauber) +1:38,390, 8. Magnussen (Dan, Haas), 9. Ocon (Fra), 10. Perez (Meh, oba Racing Point Force India) vsi po 1 krog. Skupni vrstni red, dirkači (16): 1. Hamilton 306, 2. Vettel 256, 3. Bottas 189, 4. Räikkönen 186, 5. Verstappen 158... Skupni vrstni red, konstruktorji: 1. Mercedes 495, 2. Ferrari 442, 3. Red Bull 292, 4. Renault 91, 5. Haas 80..