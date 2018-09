Svetovnega prvenstva na Madžarskem so se letos udeležile tri ekipe Dunking Devils: ena profesionalna ekipa in dve, ki sta tekmovali v amaterski kategoriji. Vse tri ekipe so štele po šest akrobatov, še posebej ponosni pa so Dunking Devils na drugo mesto, ki so ga dosegli člani amaterske kategorije, med katerimi sta bili dve dekleti.

»V akrobatski košarki se najdejo tudi ženske, jih je pa veliko manj kot moških. Želimo si, da bi nad tem športom navdušili tudi dekleta, saj v nastopu dodajo pestrost in eleganco. Zato se pri nas že od samih začetkov trudimo, da tudi predstavnice nežnejšega spola spodbujamo, da trenirajo z nami,« je povedala predstavnica Dunking Devils Maja Burja. Mimogrede, akrobatsko zabijanje izhaja iz Združenih držav Amerike, kjer je dolgo obstajalo le kot šov. Kot tekmovalni šport se je začelo oblikovati v Sloveniji, v okviru Šolske košarkarske lige (ŠKL). Tudi vsi ustanovni člani Dunking Devils so svojo pot začeli v srednješolskih skupinah, ki so tekmovale v ŠKL, pozneje so se s tem športom začeli ukvarjati profesionalno.

Štejeta izvirnost in energija

Treningi najboljših akrobatskih košarkarjev na svetu potekajo v profesionalnem delu WOOP! Trampolin parka v Ljubljani, ki jim omogoča vrhunske pogoje za vadbo. Akrobatski košarkarji trenirajo od tri- do petkrat na teden po dve uri. Da so se naučili vseh tekmovalnih elementov, ki so jim omogočili uspehe, je bilo potrebnih več let trdega dela. Med tednom njihovi treningi potekajo večinoma ob večerih, pred nastopi in tekmovanji organizirajo tudi specialne treninge za pripravo ekipe na nastop.

»Vadba večinoma poteka tako, da polovico treningov posvetimo učenju novih akrobatskih elementov v varnem okolju, drugo polovico treningov pa namenimo utrjevanju znanj in prenosu novih elementov iz varnega okolja v kombinacije za nastope in tekmovanja,« je pojasnila sogovornica. Poudarila je, da je akrobatska košarka športna aktivnost, ki zahteva ogromno koordinacije in fizične moči, hkrati pa veliko vztrajnosti, drznosti in premagovanja strahu: »Ker gre za ekipno panogo, je zelo pomembno dobro timsko delo. Tukaj ni pomembno, kako dober je posameznik, ampak mora priti žoga od prvega do zadnjega člana ekipe, ki bo zabil na koš. Za dober nastop sta pomembni tudi izvirnost in energija, ki jo prineseš s seboj na oder. V tem smo zagotovo najboljši, saj naši nastopi vedno ustvarijo pozitivno vzdušje, kjer koli se pojavimo.«

Člani Dunking Devils sicer s svojimi privlačnimi nastopi občinstvo navdušujejo že več kot osem let. Doslej so nastopili že več kot 900-krat v 35 državah. Leta 2004 so začeli kot skupina prijateljev, skozi leta so se jim pridružili akrobati iz vse Slovenije. Svoje znanje in izkušnje zadnja leta prenašajo tudi na mlajše generacije. Prihodnje leto bodo akrobatski košarkarji praznovali 40. obletnico svojega obstoja, zato Dunking Devils napovedujejo, da bodo prvenstvo organizirali v Ljubljani.