Skoraj vse žrtve sta petkov potres z magnitudo 7,5 in cunami z do tri metre visokimi valovi zahtevala v mestu Palu na Sulaveziju. Še enajst žrtev pa so našteli drugod v pokrajini Donggala severno od tega mesta, ki šteje okoli 350.000 prebivalcev. Indonezijske oblasti so včeraj sporočile, da bo morda na tisoče žrtev, kakor se je že izkazalo pri kakšnih prejšnjih katastrofah. Število smrtnih žrtev se je na primer v le enem dnevu podvojilo, mnogi so še pogrešani ali pa ujeti pod ruševinami stavb.

Preživeli so prestrašeni in lačni. Po otoku iščejo hrano in vodo, vse več je ropov, s številnih območij pa sploh še niso dobili nobenih informacij o stanju. »Čuti se velika napetost. Skoraj vsako minuto z rešilnimi avtomobili pripeljejo nova trupla. Čiste vode skorajda ni, trgovine so izropane,« je za lokalne medije potožila 35-letna Risa.