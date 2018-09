Prvi je zbrane nagovoril vršilec dolžnosti predsednika SLS Primož Jelševar, ki je ocenil, da je stranka vnovič enotna in da si lahko na bližnjih lokalnih volitvah obeta dober izid. Jelševar je med drugim dejal, da ne dvomi, da bo SLS po številu županov zmagovalka omenjenih volitev in da bodo na volitvah dobili vsaj toliko svetnikov, kot je v dvorani obiskovalcev. »Verjamem, da smo lahko uspešni na evropskih volitvah, da lahko dobimo vsaj enega evropskega poslanca in da lahko članice Evropske ljudske stranke v Sloveniji ponovijo zmagoviti rezultat iz leta 2014,« je pristavil.

Med gosti tudi Janez Janša Na oder je stopil tudi prvi predsednik SLS oz. takratne Slovenske kmečke zveze, 89-letni Ivan Oman. Ta se je najprej spomnil zgodovine in Slovenske kmečke zveze, v povzetku svojega nagovora pa napovedal nalogo za prihodnost. »Priklicati je treba to lastovko slovenske pomladi, to lastovko je treba priklicati, da pride in prileti še enkrat,« je dejal. Med gosti današnjega volilnega kongresa SLS je tudi predsednik SDS Janez Janša, ki se je v svojem nagovoru dotaknil sodobne slovenske politike. Zbrane je nagovoril tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je poudaril, da Slovenija potrebuje stranke, ki se zavedajo, da država potrebuje izvozno gospodarstvo, stabilne in predvidljive gospodarske pogoje. »Potrebujemo stranke, ki se zavedajo, da moramo najprej nekaj narediti, šele potem lahko začnemo trošit.« Počivalšek je izrazil prepričanje, da lahko SLS s svojim delovanjem prispeva k temu, da bo Slovenija na gospodarskem in drugih področjih še uspešnejša.