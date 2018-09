Stalno gradijo in ne razprodajajo

Tako imenovani rdeči Dunaj iz obdobja med obema vojnama je verjetno tisti, ki je to pravilo najbolje pretvoril v prakso. Na razvalinah prve vojne izvoljena socialdemokratska mestna oblast je ob veliki stiski ljudi zaradi pomanjkanja bivališč prepoznala poseben pomen gradnje v najširšem javnem interesu in se je s pomočjo novega davka za gradnjo sama lotila velikih stanovanjskih projektov. Zahteve so bile že takrat visoke: namesto temačnih, umazanih lukenj so cilj postala svetla, zračna in velika stanovanja z lastnim straniščem in dostopom do vode ter zeleno okolico, vrtovi in drugimi skupnimi prostori.

Ideja se je uspela obdržati tudi po drugi svetovni vojni in avstrijska prestolnica že vse stoletje z nekaj prekinitvami gradi lastna stanovanja, hkrati pa subvencionira gradnje nizkoprofitnih organizacij. Tudi njihove najemnine so nižje od cen zasebnih ponudnikov na trgu. Ker v nasprotju s Slovenijo dunajska oblast nepremičninske srebrnine ni nikoli nespametno razprodajala, danes v približno 220.000 mestnih stanovanjih živi 32 odstotkov najemnikov, še 26 odstotkov pa jih najema stanovanja nizkoprofitnih organizacij.

Dunaj, ki ga že vse stoletje z izjemo nacističnega obdobja vodijo socialdemokrati, v nasprotju s slovensko državo tudi nikoli ni zaspal na lovorikah in pustil stanovanjske politike bledeti na papirju. Pri nas smo z osamosvojitvijo ukinili sistematično financiranje stanovanjskih projektov prek državljanskih prispevkov, ki ga nikoli nismo učinkovito nadomestili. Dunajčani tudi v nasprotju z nekaterimi drugimi deli države (še) niso podlegli skušnjavi, da bi prispevek delodajalcev in delojemalcev za spodbujanje gradnje stanovanj (vanj se je po drugi svetovni vojni preoblikoval takrat ukinjeni davek za gradnjo) porabljali v druge namene.

Mogočen fond socialnih stanovanj (mestnih in tistih v lasti nizkoprofitnih organizacij) tako lahko služi vsem slojem prebivalstva. Dohodkovni cenzus za kandidaturo je dvakrat višji od povprečnega zaslužka, po vselitvi v stanovanje pa nihče več ne preverja najemnikovega premoženja.

Takšno socialno mešanje družbenih slojev preprečuje geotizacijo četrti. Hkrati stanovanja za vse predstavljajo neke vrste tamponsko cono, branik pred pretirano rastjo tudi tržnih najemnin.