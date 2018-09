Ajdovski poklicni gasilci se z občino že več mesecev dogovarjajo o novi sistematizaciji delovnih mest in podpisu novih pogodb. Vse dosedanje ponudbe so zavrnili, včeraj pa javnosti sporočili, da občina in direktor Gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina degradirata njihovo delo.

»Direktor se je lotil sistematizacije delovnih mest in reševanja nakopičenih problemov, a ne v našo korist. Z novo sistematizacijo je degradiral vse zaposlene in zrušil sistem,« je kritičen gasilec in sindikalni predstavnik zaposlenih Branko Tratnik Ambrožič. Pojasnil je, da zadnji predlog v njihovem kolektivu ukinja delovno mesto namestnika vodje izmene oziroma vodje skupine, ki ob odsotnosti vodje izmene vodi intervencije. V ekipi, ki jo sestavljajo trije gasilci, bi tako imeli vodjo izmene in dva gasilca. Gasilci so prepričani, da se s tem ruši hierarhija v kolektivu.

»Ni logike, da ima gasilec, ki vodi vse zahtevne operacije na terenu, pogodbo in plačo navadnega gasilca,« se gasilcem pridružuje tudi David Švarc iz Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije in ocenjuje, da bi ohranitev izbrisanega delovnega mesta občino stala zgolj približno 1000 evrov več na mesec. Gasilci še vedno upajo na dialog z občino in rešitev problema, v nasprotnem primeru pa napovedujejo protestne shode. Podporo pri tem so jim že ponudili poklicni gasilci iz vse Slovenije.

Spremembe iz maščevanja? Ajdovski gasilci ugotavljajo, da so se spremembe začele dogajati, ko je bilo ugotovljeno, da direktor Gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina Miha Ergaver neupravičeno zaseda dve mesti – poleg direktorja je namreč opravljal tudi funkcijo poveljnika. »Z novo sistematizacijo delovnih mest, ki bi morala veljati le zanj, se je iz čistega maščevanja lotil tudi ostalih gasilcev in ukinil delovna mesta, ki so nujno potrebna za operativno delovanje poklicne enote,« pojasnjuje Švarc. Ker gasilci ne želijo podpisati novih pogodb z novimi delovnimi mesti, ostajajo tudi še edina poklicna gasilska enota v Sloveniji, ki od lanskega junija ne dobiva izplačanih dodatnih plačilnih razredov, ki so si jih gasilci izborili ob lanskoletni stavki.

Direktor: delamo zakonito Direktor gasilsko-reševalnega centra Ergaver ostro zavrača očitke, da delovna mesta gasilcev spreminja zaradi maščevalnosti. »Stvari smo izpeljali v skladu z zahtevami revizijskega poročila in našega ustanovitelja, občine Ajdovščina, ki zagotavlja 90 odstotkov sredstev za plače in materialne stroške ekipe,« pojasnjuje Ergaver. Dodaja tudi, da je sistematizacijo delovnih mest potrdilo tudi ministrstvo za obrambo. »Določili smo takšno organizacijsko strukturo, ki jo imata še dve primerljivi poklicni enoti v Trbovljah in na Ravnah na Koroškem,« pojasnjuje. »Žalosten sem, da je do tega prišlo, tudi občina je v to kar nekaj vložila, da bi bila odstopanja čim manjša,« pravi Ergaver. V bran mu stopa tudi ajdovski župan Tadej Beočanin. Nastalo situacijo obžaluje, a hkrati zavrača trditev, da gre za degradacijo ajdovskih gasilcev. »Moramo se zavedati, da je naš javni zavod najmanjši tovrstni zavod v državi in da v vsaki izmeni delujejo le trije gasilci. Kot ustanovitelji ne moremo pristati na to, da bi znotraj ene izmene s tremi pripadniki omogočali dve vodstveni delovni mesti,« vzroke za nesoglasja izpostavlja Beočanin. V primeru, da gasilci ne bodo želeli podpisati pogodb, se bo občina organizirala drugače, zatrjuje. V skrajnem primeru bo požarno varnost zagotavljala s pomočjo prostovoljnih gasilcev.