Abhilash Tomy, ki je sodeloval v regati okoli sveta, se je hudo poškodoval med petkovo nevihto približno 3500 kilometrov zahodno od Avstralije. Organizatorji tekmovanja Golden Globe so sporočili, da je bil 39-letni poveljnik indijske mornarice od takrat priklenjen na posteljo.

V mednarodno reševalno akcijo so se vključile avstralska služba za pomorsko varnost, francoska patruljna ladja za nadzor ribolova in indijska mornarica. Reševalci niso mogli vzpostaviti neposredne povezave s Tomyjem, ker je bil njegov glavni satelitski telefon poškodovan, zaradi poškodbe pa ni mogel priti do drugega telefona ali radijske postaje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Jadrnico sta v nedeljo preleteli dve letali P8 Poseidon. Reševanje so oteževali močni vetrovi in visoki valovi.

Tekmovalci v regati Golden Globe morajo sami opraviti 30.000 milj dolgo pot okoli sveta v jadrnicah, podobnih tistim, s katerimi so pluli v prvi regati pred 50 leti. Dovoljena ni nobena sodobna tehnologija razen komunikacijske opreme.