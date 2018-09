Namen projekta, ki poteka od leta 2014, je ozaveščanje o pomembnosti čebel in spodbujanje prebivalcev prestolnice k ocvetličenju oken in balkonov z medovitimi rastlinami. Poleg nosilk projekta, družbe BTC in MOL, projekt podpirajo partnerji A1, Medex, Merkur, Hofer, Minicity Ljubljana in Semenarna Ljubljana.

Zgledni primeri rešitev za mesta Urban Nature Atlas kot del partnerstva Naturvation predstavlja zbirko zglednih primerov rešitev za mesta, ki izhajajo iz narave (nature-based solutions). Gre za rešitve, ki uporabljajo naravne danosti ekosistema in lahko omejujejo vpliv klimatskih sprememb, spodbujajo biodiverziteto, izboljšujejo okolje ter hkrati prispevajo k gospodarski dejavnosti in kakovosti bivanja. V ta referenčni atlas je iz Slovenije uvrščenih deset projektov, med njimi tudi program družbe BTC Pomagajmo čebelici - ocvetličimo mesto.

Ljubljana primerna za urbano čebelarjenje Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi v družbi BTC, ob tem izpostavlja: »V družbi BTC se pod okriljem našega trajnostnega stebra Misija: Zeleno že od leta 2014 zavzemamo za dobrobit čebel. Spoznali smo, da je Ljubljana izredno zelena in gozdnata in zato primerna za urbano čebelarjenje. Pri Vodnem mestu Atlantis smo postavili urbani čebelnjak, dogajanje pa letos prvič v živo prenašamo prek čebeljega nadzornega centra. Za projekt smo navdušili tudi poslovne partnerje in meščane, ki naklonjenost čebelam izkazujejo s sajenjem in sejanjem medovitih rastlin. Veseli nas, da so lepoto tega projekta prepoznali tudi v evropskem prostoru in uvrstili naš projekt v evropsko zbirko Urban Nature Atlas.«

Partnerji projekta z vrsto aktivnosti Projekt Pomagajmo čebelici - ocvetličimo mesto poteka že petič zapored. Nosilki projekta sta v sodelovanju s partnerji letos opravili vrsto aktivnosti. V začetku aprila so obiskovalcem središča Ljubljane brezplačno delili vrečke semen medovitih rastlin in strokovne nasvete, kako lahko pomagajo čebelam zagotoviti dovolj paše. Aprila sta bila na ogled razstava Urbano čebelarjenje ter cvetlični sejem na tržnici BTC. Maja se je Ameriška ulica v BTC City s pomočjo ljubljanskih osnovnošolcev preobrazila v alejo sončnic, meščani pa so lahko na dnevih odprtih vrat spoznavali urbane čebelnjake v Ljubljani. V okviru razstave Kjer so čebele doma v Slovenskem etnografskem muzeju pa je od junija predstavljen tudi čebelji nadzorni center.