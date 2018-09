Ljubljanski LPP se je lekcije naučil pred leti, ko so eni od uporabnic s slabo izkušnjo potovanja z otroškim vozičkom svetovali, naj se z avtobusom vozi takrat, ko ni gneče. Spletna javnost je bila dovolj ogorčena, da so profil kar izbrisali, pritožbe pa odtlej brez javnega razkazovanja svoje arogance diskretno obravnavajo po elektronski pošti.

Podobne težave ima zdaj Dars, še ena ustanova, ki prostovoljno sili v težave. Namesto da bi obvestila prepustili spletni strani oziroma aplikaciji svojega prometnoinformacijskega centra, s katerim je večina dobro seznanjena, so si dodatno delo naložili še na twitterju, kjer želijo duhovičiti. Tako so ukinitev cestninske postaje na Logu, ki je tam stala 36 let, pospremili s karikaturo drugih šestintridesetletnikov, ki so nas »prezgodaj zapustili«. Na ilustraciji namreč postajo iz nebes ljubeče opazujeta Bob Marley, ki je pri šestintridesetih umrl za rakom, in princesa Diana, ki je pri tej starosti umrla v prometni nesreči.

A nič zato – ob dejstvu, da ne potrebujejo promocije, pretresljivih sprememb ne prinašajo niti še tako slabe šale. Ne razumemo pa, zakaj se jim z vsem tem sploh ljubi ukvarjati.