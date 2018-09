Vrh EU: prelaganje problemov na najvišji ravni

Pa kaj jih spet sprašujejo že navsezgodaj, saj ne morejo povedati ničesar, česar ne bi že sinoči, se je v kleni škotščini pridušal snemalec na podiju evropskih televizijskih mrež pred salzburškim Mozarteumom. Bil je to hkrati natančen, pa vendar tudi pomanjkljiv predčasni komentar neformalnega vrha EU, ki je imel pred seboj še večji del dnevnega reda. Natančen toliko, kolikor je bila večina izjav glede glavnih tem sestanka, migracij in notranje varnosti ter brexita, resda podobno splošnih in neobveznih. Hkrati pa pomanjkljiv, saj je prav to – splošnost in neobveznost – tačas nemara edino »lepilo«, ki Unijo drži skupaj.