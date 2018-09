Saga o Woodyju Allenu se nadaljuje in družina ponovno pere umazano perilo v javnosti. Potem ko je lani v intervjuju njegova posvojenka Dylan Previn ponovno dejala, da jo je kot sedemletno deklico spolno nadlegoval, in je to zatrdil tudi njegov (domnevni) sin Ronan Farrow, sicer novinar, ki je sodeloval pri odkrivanju afere Weinstein, je zdaj prvič v reviji New York Magazine spregovorila tudi žena Woodyja Allena Soon Yi Previn, zaradi katere je družina sploh razpadla. Ko ji je bilo 21 let, sta se z Allenom zapletla v razmerje, čeprav je bila tudi ona njegova posvojenka. Šest let kasneje sta se poročila in še vedno sta poročena.

Zdaj 47-letna Soon Yi prihaja iz Koreje, kjer je pobegnila od doma in se potikala po ulicah, nato jo je leta 1978, ko ji je bilo pet let, posvojila Mia Farrow. Prvič je tudi pripovedovala o svojem korejskem življenju, o revščini, v kateri je živela, ter tudi o tem, kako jo je Farrowova skušala prepričati, kakšno zgodbo o svojem zgodnjem otroštvu naj pripoveduje. Razkrila je, da si je Mia Farrow izmed desetih otrok izbrala najljubšega, preostali pa so vedno tekmovali za njeno pozornost. Prav tako opisuje, kako je bila igralka do nje groba in ponižujoča, še posebno ko se je izkazalo, da ima disleksijo in se je izjemno težko naučila brati. »Težko je, ker res nimam prijetnih spominov na svoje odraščanje. Nikoli nisem napisala česa takega kot 'draga mama' ali se pogovorila z Mio. Večino časa so za nas skrbele varuške ali pa sem jaz skrbela za mlajše otroke. To, kar govori o Allenu, je nepravično.« Sprva ga je tudi ona sovražila, saj otrokom ni bilo jasno, zakaj bo prišel v njihovo družino, čeprav ga nikoli niso videli kot očeta. Niso namreč živeli skupaj, ker je Woody Allen ves čas razmerja z Mio živel v svojem stanovanju. Toda po enajstih letih, ko ji je bilo 21 let, je dejala, da sta se privlačila kot magneta: »Odprl mi je ves svet, do katerega prej nisem imela dostopa.« Prvič sta se poljubila ob gledanju Bergmanovega filma Sedmi pečat. Soon Yi Previn je tudi dejala, da so se vse obtožbe o Allenu pojavile po tem, ko sta razkrila svoje razmerje, in da so vse lažne.