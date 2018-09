Lahyani je sprožil burne in mešane odzive, ko je med dvobojem drugega kroga na US Opnu med Kyrgiosom in Pierre-Huguesom Herbertom splezal dol s sodniškega stola in namenil nekaj spodbudnih besed avstralskemu teniškemu igralcu.

»Želim ti pomagati. To nisi ti. Videl sem tvoje dvoboje. Ti si dober za tenis,« je med drugim dejal glavni sodnik Kyrgiosu, ki je zaostajal z 0:3. Nato je Avstralec dobil 19 od 25 naslednjih iger in zmagal s 4:6, 7:6, 6:3 in 6:0.

»Obnašanje glavnega sodnika Mohameda Lahyanija na dvoboju drugega kroga Nick Kyrgios-Pierre-Hugues Herbert ni bilo v skladu s protokolom. Njegovo delo bi moralo biti nepristransko do obeh igralcev, s svojim ravnanjem pa je pokazal posebno naklonjenost do enega od igralcev,« so zapisali organizatorji OP ZDA, združenje ATP pa je sodnika kaznovalo z dvotedenskim suspenzom, kar pomeni, da ni mogel deliti pravice na mastersu v Šanghaju.