Dvoboj dveh najboljših slovenskih teniških igralk Tamare Zidanšek in Polone Hercog v prvem krogu turnirja serije WTA v Seulu je bil enostranski. Prepričljivo ga je s 6:1, 6:3 dobila Tamara Zidanšek, na najnovejši svetovni lestvici 72. igralka sveta. Polona Hercog, 78. na svetu, je imela v dveh nizih zgolj eno priložnost za odvzem servisa, ki jo je sicer izkoristila, medtem ko je Tamara Zidanšek slovenski tekmici odvzela kar pet servisov. Zanimivo je, da Polona Hercog v jesenskem delu sezone na trdi podlagi še ni dobila nobenega dvoboja, saj je na OP ZDA, v Hirošimi in Seulu izpadla v prvem krogu.

V osmini finala se bo Tamara Zidanšek v sredo pomerila proti zmagovalki dvoboja Alyson van Uytvanck – Alja Tomljanović. Belgijka, 51. igralka sveta, je v Seulu 4. nosilka, Avstralka hrvaškega rodu pa je odlično formo kronala z uvrstitvijo v polfinale v Hirošimi, s katero je na svetovni lestvici napredovala na 53. mesto. V Seulu tekmuje tudi Dalila Jakupović, ki se bo jutri v prvem krogu pomerila z domačinko Na Lae Han (230. na svetu). Južnokorejka se je na glavni turnir prebila skozi kvalifikacije. Najmočnejši ženski teniški turnir ta teden poteka v Tokiu, kjer so vsi oči uprte v domačinko Naomi Osaka, zmagovalko OP ZDA. Po poročanju Timesa je Naomi Osaka po uspehu kariere v New Yorku podpisala izjemno visoko pogodbo. Od opremljevalca Adidasa naj bi na leto prejela deset milijonov evrov ter postala ena najbolje plačanih športnic. Doslej sta namreč v teniškem svetu odstopali Američanka Serena Williams in Rusinja Maria Šarapova, ki dobivata resno konkurenco.

V ekipi Tamare Zidanšek, ki jo vodi Marjan Čuk, trener pa je Zoran Krajnc, so se odločili, da bodo dali v jesenskem delu sezone večji poudarek turnirjem na trdi podlagi. Zavedajo se namreč, da večina turnirjev poteka prav na tej podlagi, na kateri ima Konjičanka največ rezerv. Glede na to, da ne brani točk iz lanske sezone, lahko tekmuje neobremenjeno, saj ima glede na uvrstitev na svetovni lestvici zagotovljen nastop na glavnem turnirju januarja prihodnje leto v Melbournu. Cilji ekipe pa so precej višji kot neposredne uvrstitve na glavne turnirje največje četverice.

Poleg Tamare Zidanšek sta rekordni uvrstitvi na svetovni lestvici dosegli še dve slovenski igralki. Dalila Jakupović je na 89. mestu, Kaja Juvan pa 187. Tajvanka Su Wei Hsieh, zmagovalka Hirošime, je s 40. napredovala na 29. mesto, s tretjega pa je na deveto nazadovala Američanka Sloane Stephens. Prepričljivo v vodstvu ostaja Romunka Simona Halep.

Pri moških se je z zmago na turnirju svetovnega izziva v Šanghaju Blaž Kavčič povzpel za 65 mest in je na 227. mestu drugi najuspešnejši Slovenec. Aljaž Bedene je zadržal 76. mesto, Blaž Rola je 249. Prepričljivo prvi igralec sveta ostaja Španec Rafael Nadal, na rep elitne deseterice pa je napredoval John Isner, ki ga je ameriška reprezentanca pogrešala v polfinalu Davisovega pokala v Zadru.