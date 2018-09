»Mislim, da je dobra ideja, da me podpirate še za zadnji ples, v zadnji sezoni. Temu športu sem dal vse, kar sem lahko, in srečen sem,« je objavil Wade v dolgem posnetku, objavljenem na spletnem kanalu youtube. »Vse, kar imam, bom vložil v to zadnjo sezono in ko bom odšel, bom še vedno ljubil košarko. Uživajmo skupaj še eno sezono,« je še dejal ameriški zvezdnik. »Nisem več najhitrejši, ne skačem več tako visoko, nisem to, nisem ono ... ampak še vedno lahko košarki ponudim veliko in veliko znam,« je z nasmehom dejal trikratni zmagovalec lige NBA z Miamijem (2006, 2012, 2013), ki je leta 2008 z reprezentanco ZDA v Pekingu osvojil tudi olimpijski naslov.

Wade bo kariero končal v Miamiju, pri ekipi, v kateri je leta 2003 začel pot v NBA.