Filmarji v svojem svetu

Lepo je bilo poslušati filmske ustvarjalce na sobotni podelitvi nagrad Festivala slovenskega filma v portoroškem Avditoriju. Manj lepo pa gledati. Najprej so se dve uri nagrajevali s komplimenti in nagradami, med katerimi sta bili tudi dve posebni, izredni, v resnici pa tolažilni nagradi, za kateri nihče ne ve, kaj sta nagrajevali, ter malo potarnali novemu ministru za kulturo, nato pa pokazali, kako si kulturo in kulturno vedenje predstavljajo sami. Ko je bila podeljena zadnja nagrada, so množično oddivjali iz dvorane, na odru pa sredi petja pustili odlično pevko Marino Martensson, ki je na koncu nastopala le še pred peščico ljudi.