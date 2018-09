Appalachian Trail je označena pohodniška pot na vzhodu ZDA, ki se razteza med Springer Mountain v zvezni državi Georgia in Mount Katahdinom v državi Maine ter velja za najdaljšo neprekinjeno pohodniško pot na svetu. Vsako leto jo vsaj deloma prehodita dva milijona ljudi, izraz »thru-hike« pa označuje tiste pohodnike, ki jo prehodijo v celoti oziroma v eni sezoni. Poleg »normalnega« pohodništva, ki traja na Apalaški poti pet do šest mesecev, je tudi prizorišče neusmiljenega boja za hitrostni rekord oziroma najhitrejši znani čas (fastest known time, FKT).

Konec avgusta je belgijski zobozdravnik in ultratekač Karel Sabbe postavil nov FKT. Celotno pot, dolgo 3523 kilometrov (2190 milj), je prehodil oziroma pretekel v 41 dneh, sedmih urah in 39 minutah. Prejšnji rekord, ki ga je lani postavil Joe »Stringbean« McConaughy, je izboljšal za več kot štiri dni in naslednjim izzivalcem postavil letvico zelo visoko. Osemindvajsetletni Belgijec iz Genta je namreč na dan (prav vsak dan) pretekel več kot 85 kilometrov, v grobem dva maratona.

Začel je 18. julija v Springer Mountainu, tekel proti severu, pri tem pa je uporabljal sledilnik GPS, ki je vsaki dve minuti označil njegovo lokacijo. Navezal je tudi stik z Guinnessovo knjigo rekordov in si zagotovil nepristransko preverjanje ter končno potrditev svojega rekorda. Kako hiter tekač je Sabbe, najbolje ve Stringbean, saj je Belgijec pred dvema letoma potolkel tudi njegov rekord na Pacific Crest Trailu, 4280 kilometrov dolgi pohodniški poti, ki poteka ob zahodni ameriški obali od Mehike do Kanade. Sabbe jo je obvladal v 52 dneh, osmih urah in 25 minutah. Tega rekorda ni še nihče izboljšal in hitri zobozdravnik ostaja edini z obema rekordoma na najslavnejših ameriških pohodniških poteh.