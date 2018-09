Poleg rušitve in preureditve cestninske postaje Nanos bosta v sklopu gradbenih del obnovljena tudi voziščna konstrukcija hitre ceste Razdrto-Vipava ter razcep Nanos. V času zapore bo obvoz urejen po vzporedni regionalni cesti, tranzitni tovorni promet pa bodo preusmerili iz Italije prek Fernetičev do razcepa Gabrk in nato na primorsko avtocesto. Že v sredo je Dars do 21. oktobra medtem zaprl krak razcepa Nanos, ki se s primorske avtoceste iz smeri Kopra odcepi proti Novi Gorici. Obvoz poteka prek avtocestnega priključka Razdrto na primorski avtocesti.

Napovedana zapora je sicer sprožila nasprotovanje v Občini Vipava, predvsem pa se nad napovedano zaporo pritožujejo prebivalci Podnanosa, ki so imeli pred leti težave zaradi gostega tovornega prometa po magistralni cesti. Po letu 2009, ko so odprli hitro cesto preko Rebernic, se je stanje izboljšalo. Ker se bojijo hrupa in drugih nevšečnosti ob zapori hitre ceste, krajani grozijo tudi z njenim protestnim zaprtjem.

Vipavska občina in Dars sta se sicer še pred začetkom gradnje hitre ceste preko Rebernic dogovorila, da bo popravljena močno poškodovana magistralna cesta, ki so jo težki tovornjaki ob gradnji hitre ceste še dodatno poškodovali. Doslej je bil popravljen le manjši del ceste, preostali del pa je plazenje terena pod viaduktom Boršt še dodatno uničilo.