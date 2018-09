Potem ko je prav javna konzultacija z evropskimi državljani o spreminjanju zimskega in poletnega časa v Evropi prinesla daleč največ zanimanja državljanov – na anketo je odgovorilo 4,6 milijona ljudi, kar je desetkrat več kot v drugi anketi z največ oddanimi glasovi – se je evropska komisija odločila, da usliši voljo ljudstva. 84 odstotkov ljudi se je v anketi izreklo za ukinitev premikanja ure in prav to sedaj predlaga evropska komisija. To pa je tudi vse, kar lahko stori. Njena pristojnost namreč ni, da določi, kateri čas morajo države članice prevzeti.