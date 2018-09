Zadnja pika: Čigav je Lunček?

Stojim v kotu balkona in poslušam otročad spodaj. Zberejo se pri peskovniku, pisana druščina je to. Poslušam in uživam, ker je vedno slišati kaj zanimivega. Zadnjič me je bilo že malo strah, da bom z avtoriteto odraslega moral miriti ognjevito razpravo. Najmlajši med njimi je Lukec, ki mu je nevemkdo nevemkdaj dal vzdevek Lunček. Ker naj bi bil »za Luno«? Ker take stresa, kot bi »z Marsa padel«? Niti ni pomembno, fantiča sem si zapomnil po tem, da vedno zavrta s kazalčkom leve roke po nosu, potem pa blekne, kar mu pač pride na misel.