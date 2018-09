Tožilstvu se je danes iztekel rok, ko je moralo vložiti na sodišče zoper osumljenca zahtevo za preiskavo ali neposredno obtožnico. "Danes zjutraj smo vložili zahtevo za preiskavo, ker menimo, da je v okviru sodne preiskave potrebno zbrati dokaze in podatke, ki so potrebni za odločitev državnega tožilstva," je povedal vodja mariborskega okrožnega državnega tožilstva Darko Simonič.

Zagovornik Osim si takšno potezo tožilstva razlaga s pomanjkanjem dokazov. »Če bi bili tako prepričani, kot trdijo, bi vložili neposredno obtožnico,« je prepričan. »Očitno je na vrat na nos zbranih nekaj dokazov. A trdim, da je to premalo,« je dodal.

Predsednik zunajparlamentarne stranke Zedinjena Slovenija in kandidat na zadnjih predsedniških volitvah Šiško je osumljen kaznivega dejanja ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve v zvezi s kaznivim dejanjem oboroženega upora. Po ugotovitvah kriminalistov je iz objav z zborovanja Štajerske varde na začetku meseca v bližini Apač razvidno, da je pozival k strmoglavljanju najvišjih predstavnikov države.

Policisti so ga najprej aretirali po hišnih preiskavah prejšnji teden na njegovem domu v Mariboru. Po večurnem zaslišanju v nedeljo popoldne je preiskovalni sodnik odločil, da ni razlogov za pripor, zato so ga izpustili na prostost. Zadeva je nato šla v odločanje na zunajobravnavni senat, ki je odločil drugače kot preiskovalni sodnik. Po ocenah senata obstajata utemeljen sum, da je osumljeni storil očitano kaznivo dejanje, in velika verjetnost, da bo s svojim ravnanjem nadaljeval, zato so Šiška v sredo zjutraj ponovno odpeljali za rešetke.

Obramba se je na sklep zunajobravnavnega senata pritožila na višje sodišče, a neuspešno. Tako je odreditev pripora za Šiška postala pravnomočna, za zagovornika pa možna le še zahteva za varstvo zakonitosti, ki se vloži v roku osmih dni od vročitve sklepa osumljencu in njegovemu zagovorniku. Osim napoveduje, da bo to možnost zagotovo izkoristil, saj še vedno verjame, da očitki tožilstva zoper njegovega klienta niso utemeljeni.

Tudi Šiško je v torek v izjavi za medije v Mariboru povedal, da je šlo pri spornem postroju, zaradi katerega ga je policija pridržala, le za provokacijo. Poudaril je, da na postroju, katerega posnetki so se pojavili na družbenih omrežjih, niso imeli pravega orožja, temveč le airsoft replike.

Šiško je bil leta 2007 pravnomočno obsojen zaradi poskusa umora. Iz zapora, kamor so ga odpeljali s soočenja kandidatov za poslance DZ na lokalni televiziji, je prišel leta 2009.