Voznica osebnega avtomobila je namreč v četrtek zjutraj okoli 5.25 ure v Krški vasi zbila 16-letnico, ki je na osvetljenem prehodu za pešce prečkala vozišče. Po prvih ugotovitvah se je voznica nato ustavila na avtobusnem postajališču, odšla do dekleta in ji pomagala do avtobusnega postajališča. Med pogovorom pa je 16-letnica potožila, da ji je slabo in bo poklicala mamo, nakar je voznica odpeljala iz kraja. 16-letnico so oskrbeli v brežiški bolnišnici in ugotovili, da je lažje poškodovana.

Voznica naj bi bila stara okoli 40 let, močnejšega glasu, kostanjevih las, postriženih na paž. Vozila je osebni avtomobil črne barve, ki ima poškodovano desno stransko ogledalo.

Policija za razjasnitev okoliščin nesreče poziva tako voznico kot morebitne očividce, naj pokličejo na policijsko postajo Brežice na telefonsko številko (07) 466 03 00, na številko policije 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.