Počivavškova skupina sindikatov javnega sektorja Medveda poziva, da se v najkrajšem možnem času sestanejo in začrtajo dinamiko pogajanj, ki da morajo "pripeljati do dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja do izpolnitve danih zavez vlade, ki izhajajo iz sporazumov in dogovorov s sindikati javnega sektorja".

Pri tem v omenjeni pogajalski skupini pričakujejo, da bodo pogajanja z vlado nadaljevali s točke, na kateri so bila prekinjena ob odstopu zdaj že nekdanjega predsednika vlade Mira Cerar letos spomladi. Pričakujejo konstruktiven socialni dialog ter iskanje rešitev, ki bodo "celovite in sprejemljive za večino sindikatov v javnem sektorju, in ne bodo privilegirale posameznih poklicnih skupin s sklepanjem separatnih sporazumov v okviru enotnega plačnega sistema".

Navedli so, da poziv podpirajo tudi nekateri sindikati javnega sektorja, ki sicer niso sodelovali v stavkovnih aktivnostih januarja 2018 in v pogajanjih, ki so sledila. V njih so se sindikati javnega sektorja z vlado pogovarjali pretežno o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest v javnem sektorju in o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov.

V Počivavškovi pogajalski skupini so še opozorili, da je zastalo delo pri spremembi zakona o sistemu plač v javnem sektorju, katere namen je bil v enem delu realizirati dogovor med vlado in sindikatom Fides, zato so ministra pozvali, naj nadaljuje usklajevanje predloga spremembe omenjenega zakona.

Oglasili so se tudi v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), kjer so po spomladanskem odstopu Cerarja z mesta predsednika vlade zamrznili stavko v vzgoji in izobraževanju. Kot so zapisali, so predsednika vlade Šarca v pismu že seznanili, da je z današnjo izvolitvijo vlade splošna stavka v vzgoji in izobraževanju znova aktivna.

V pismu so izpostavili, da dajejo prednost pogajanjem, ki jih je mogoče "skleniti hitro na podlagi do zdaj že dogovorjene vsebine in načina odprave zaostajanja plač v vzgoji in izobraževanju". "Glede na to, da so vse stranke nove koalicije v odgovorih Svizu pred volitvami zagotovile takojšnje nadaljevanje pogajanj ter se strinjale z zahtevami sindikata, je upravičeno pričakovati, da bi bil stavkovni sporazum lahko sklenjen hitro ter nadaljevanje stavke ne bo potrebno," so zapisali.